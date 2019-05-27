بعد تتويجه باللقب .. الزمالك يُعادل إنجاز الأهلي في الكونفيدرالية

توج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، وذلك بعدما تغلب علي فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 بـ"ركلات الترجيح" في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد "برج العرب" في إياب نهائي البطولة القارية.









انتهي الوقت الأصلي لمباراة الزمالك ونهضة بركان على ملعب "برج العرب" بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون مقابل سجله محمود علاء بالدقيقة 55 من ركلة جزاء احتسبها الحكم للزمالك بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي اثبتت وجود لمسة يد من لاعب الفريق المغربي.









وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف دون رد، ليتعادل الفريقين 1-1 في مجموع نتيجة المباراتين ليتم اللجوء لركلات الترجيح الذي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 5 - 3.









وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، كما عادل انجاز النادي الأهلي والذي حقق لقب البطولة القارية عام 2014، ليصبح الزمالك ثان فريق مصري يحصد لقب البطولة.



