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رسالة أبو تريكة بعد تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية (صورة)

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:22 ص
رسالة أبو تريكة بعد تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية (صورة)
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علي نبوي
 
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قدم محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي التهنئة إلى نادي الزمالك عقب فوزه على نهضة بركان المغربي، وتتويجه بلقب كأس الكونفدرالية.


وكتب أبو تريكة على حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"‏مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية فى لقاء صعب أمام فريق نهضة بركان المغربي القوي".


وأضاف :"وفى الاخير البطل مصري وعربي الف مبروك للجميع".

رسالة أبو تريكة بعد تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية (صورة)
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