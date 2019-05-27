ركلات الترجيح تهدي الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب البطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد باستاد الجيش ببرج العرب بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية وحسم اللقب بركلات الجزاء الترجيحية .









وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وحميد أحداد في خط الهجوم .









وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين وحاول الزمالك فتح ثغرة في الدفاع المغربي ومر من الجانب الأيمن عن طريق إبراهيم حسن الذي حولها عرضية ترتطم بيد مدافع نهضة بركان لكن الحكم الإثيوبي باملاك تسيما يشير لاستئناف اللعب لترتد الكرة هجمة مرتدة للضيوف وتمر عرضية وتسديدة من داخل المنطقة لكنها تعلو عارضة جنش في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .









ويستقبل أوباما الكرة داخل المنطقة ويسددها مباشرة لكنها تعلو العارضة وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة السابعة .









ويسيطر الزمالك على مجريات اللعب من وسط الملعب ويحاول شن الهجمات من العمق وجانبي الملعب وسط دفاع من الفريق المغربي والاعتماد على المرتدات والكرات العرضية .









ويستقبل كهربا الكرة في وسط الملعب يمررها بينية لأحداد لكنها تطول وتصل لحارس مرمى نهضة بركان وتتوالى التمريرات بين أقدام لاعبي الزمالك في وسط الملعب لكن التكتل الدفاعي المغربي يحول دون خطورة حقيقية .









ويحاول لعشير تسديد الكرة من خارج المنطقة لكن الدفاع يشتتها بعدها يحصل نهضة بركان على ركلة حرة من الجانب الأيمن وتمر عرضية لكنها تصل ليد جنش بدون خطورة في الدقيقة 15 من عمر المباراة .









ويحصل أحداد على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر عرضية ويحولها علاء برأسية داخل المنطقة لكنها كانت قد خرجت لضربة مرمى بعدها يرد نهضة بركان بهجمة من الجانب الأيسر لكنها تمر بدون خطورة على مرمى جنش .









ويشن الزمالك هجمة من الجانب الأيمن بكرة “هات وخد” بين أحداد وإبراهيم حسن وتصل لكهربا داخل المنطقة وكادت تشكل خطورة قبل أن يشتتها الدفاع وترتد للزمالك في الجانب الأيسر لكنها تخرج لرمية تماس في الدقيقة 20 من عمر المباراة .









ويتوغل أوباما داخل دفاعات الفريق البركاني ويمررها للقادم من الخلف إبراهيم حسن ليسددها صاروخية لكنها تمر أعلى المرمى بقليل وتضيع معها فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 22 من عمر المباراة .









وتنشط الجبهة اليمنى للزمالك عن طريق إبراهيم حسن وأوباما وشكلت خطورة حقيقية على المرمى المغربي لولا تكتل دفاع الفريق الضيف .









ومن لعبة هات وخد انطلق عبدالله جمعة من الجانب الأيسر وأرسلها عرضية عالية داخل المنطقة حاول عليها أوباما برأسية لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 28 من عمر المباراة .









وتهدأ المباراة قليلا في وسط الملعب ويحصل الزمالك على ركلة حرة وبطاقة صفراء لأمين الكأس لاعب نهضة بركان تمر عرضية داخل المنطقة لكنها تمر أطول من اللازم وتخرج لضربة مرمى في الدقيقة 36 من عمر المباراة .









ويبدأ الفريق المغربي في استفزاز لاعبي الزمالك ومحاولة إهدار الوقت مبكرا وزيادة الأجواء توتر في محاولة لإخراج لاعبي الزمالك عن تركيزهم ويشهر الحكم الإثيوبي البطاقة الصفراء في وجه جنش وبكر الهلالي لاعب نهضة بركان .









وتهدأ المباراة من جديد رغم محاولات كهربا التوغل من الجانب الأيمن لكن دفاع نهضة بركان يشتت الكرة بعيدا عن الخطورة .









ومع دخول الشوط الأول في دقيقته الأخيرة وسط محاولات من الزمالك من جانبي الملعب ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول .









وينطلق إبراهيم حسن وأوباما من الجانب الأيسر وتمر كرة عرضية يشتتها الدفاع المغربي من جديد ويحاول الزمالك الهجوم من العمق والجانبين لكن بدون خطورة على مرمى نهضة بركان لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .









وبدأ الزمالك الشوط الثاني بنفس التشكيل وسط محاولات هجومية مستمرة ومن كرة طويلة للزمالك خلف دفاع نهضة بركان يخرج الحارس ويشتتها بقبضة يده قبل أن يسقط أحداد على أرض الملعب في الدقيقة 47 من عمر المباراة .









وعرضية من كهربا داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع نهضة بركان بعدها يحصل الزمالك على ركنية ينفذها إبراهيم حسن تصل لأوباما يلعبها بكعب القدم تخرج بجوار قائم حارس نهضة بركان إلى خارج الملعب في الدقيقة 50 من عمر المباراة .









وتلوح فرصة جديدة للزمالك عن طريق أحداد وتصل الكرة عند أوباما يمررها لأحداد ليسددها مهاجم الزمالك تخرج أعلى مرمى نهضة بركان إلى خارج الملعب .









ومن تسديدة للزمالك من خارج المنطقة يتعمد مدافع نهضة بركان في إبعادها بيده ويطالب لاعبو الزمالك الحكم الإثيوبي باللجوء لتقنية الفيديو ليحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك .









ويتصدى لركلة الجزاء محمود علاء الذي يودعها الشباك بثبات على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة 55 من عمر المباراة .









الهدف فتح المباراة من جانب الفريقين ويحاول نهضة بركان مباغتة الزمالك بالمرتدات لكن الدفاع يمنع وصول الخطورة لمرمى جنش .









وتدنو السيطرة تماما للزمالك وهجمة بيضاء وعرضية من الجانب الأيمن يخرج حارس نهضة بركان ويشتتها بقبضة يده إلى وسط الملعب بعدها يواصل الزمالك محاولاته من جانبي الملعب .









وتلوح للزمالك فرصة جديدة لكهربا يسددها ضعيفة تخرج على يسار حارس نهضة بركان إلى خارج الملعب في الدقيقة 66 من عمر المباراة .









ويدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته بنزول أحمد سيد “زيزو” بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 70 من عمر المباراة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الوقت المتبقي من المباراة .









وينشط زيزو في الجانب الأيمن ويمرر كرة “هات وخد” يبعدها الدفاع لركنية تمر عرضية ويشتتها الدفاع بعدها ترتد لمحمد إبراهيم الذي يمررها من جديد لزيزو في الجانب الأيمن يسددها قوية لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 72 من عمر المباراة .









ويعود من جديد زيزو ليستلم كرة في الجانب الأيمن على حدود المنطقة ويسددها ترتطم بأقدام المدافعين وتخرج لركنية جديدة للزمالك تمر عرضية ويشتتها الدفاع البركاني .









ويستمر الضغط الزملكاوي واليطرة على مجريات اللعب وتصل الكرة عرضية لكهربا يودعها رأسية متقنة على يمين الحارس الذي يبعدها بأطراف أصابعه وينقذ مرماه من هدف محقق لركنية في الدقيقة 75 من عمر المباراة .









وتتوالى الهجمات البيضاء وتسديدة أرضية من زيزو تصطدم بقدم كهربا ثم مدافع نهضة بركان وتخرج بعيدا عن منطقة الخطورة بعدها يرد نهضة بركان بمرتدات عن طريق الخطير لابا كودجو لكن الدفاع يبعدها قبل وصولها لجنش .









ويتوغل محمد إبراهيم بالكرة على حدود المنطقة وتصل بعدها لكهربا لتصل لزيزو في الجانب الأيمن على حدود المنطقة الذي يسددها قوية تمر بجوار القائم الأيمن للحارس في الدقيقة 80 من عمر المباراة .









ويستقبل حميد أحداد الكرة على حدود المنطقة ليسدد الكرة “بليسنج” في الزاوية اليسرى للمرمى يبعدها الحارس بأطراف أصابعه بصعوبة وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة .









ويدفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول محمود عبدالعزيز “زيزو” بدلا من محمد إبراهيم ويحاول لاعبو نهضة بركان الهجوم على مرمى جنش وتخرج الكرة ركنية بعد عرضية من الجانب الأيسر .









وانطلق كهربا وسط دفاعات نهضة بركان لكن الكرة تخرج بعيدا عن منطقة الخطورة بعدها يدفع الزمالك بآخر أوراقه الهجومية بنزول خالد بوطيب بدلا من حميد أحداد في الدقيقة 87 من عمر المباراة .









ومن كرة مشتركة يتعرض كهربا للضرب بدون كرة من النمساوي ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ويشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع نهضة بركان .









ويحاول الزمالك في اللحظات الأخيرة لتسجيل هدف الحسم لكن الدفاع البركاني حال دون ذلك ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع تنتهي بدون جديد لينتهي اللقاء بتقدم الزمالك بهدف دون رد وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح من منطقة الجزاء .









وأسفرت القرعة عن تسديد لاعبي الزمالك أولا وبدأ خالد بوطيب أول ركلة ليودعها في الشباك ويسدد حمدي لشعير أولى ركلات نهضة بركان تمر بجوار القائم الأيمن بعيدا عن المرمى وتضيع أول ركلة للفريق المغربي ويتصدى محمود علاء للركلة الثانية يضعها أرضية متقنة على يمين الحارس ليعلن تسجيل الزمالك للركلة الثانية ويسدد اسماعيل المقدم الركلة الثانية يتصدى لها جنش بتألق ويبعدها ويحافظ على تقدم الزمالك لكن الحكم يعود لتقنية الفار ويطالب بإعادة الركلة بداعي تقدم جنش عن خط المرمى ويسددها المقدم ويودعها هذه المرة على يمين الحارس بعدها يتقدم عبدالله جمعة لتسديد الركلة الثالثة للزمالك يودعها على يسار الحارس معلنا تقدم الزمالك بالركلة الثالثة ويتقدم لابا كودجو لتسديد الركلة ويودعها أرضية على يمين جنش مسجلا الركلة الثانية لنهضة بركان ويتقدم أوباما لتسديد الكرة يودعها أرضية على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بالركلة الرابعة ويتقدم يوسوف دايو لتسديد الركلة يودعها في الزاوية العليا على يسار جنش معلنا تسجيل الركلة الرابعة لنهضة بركان ويتقدم أحمد زيزو لتسديد الركلة الخامسة للزمالك يودعها في الشباك معلنا فوز الزمالك بالمباراة وبلقب البطولة الكونفدرالية .



