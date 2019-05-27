زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر يضرب بيرو

أفادت شبكة (أيه بي سي نيوز)الإخبارية الأمريكية، أن زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، ضرب إحدى المناطق النائية من غابات الأمازون في بيرو، وأسفر عن مصرع شخص واحد، كما أدى إلى إنهيار المباني وانقطاع التيار الكهربائي عن سكان المنطقة.



