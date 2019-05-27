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زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر يضرب بيرو

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:17 ص
زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر يضرب بيرو
زلزال
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أفادت شبكة (أيه بي سي نيوز)الإخبارية الأمريكية، أن زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، ضرب إحدى المناطق النائية من غابات الأمازون في بيرو، وأسفر عن مصرع شخص واحد، كما أدى إلى إنهيار المباني وانقطاع التيار الكهربائي عن سكان المنطقة.

وكان أكثر من 500 شخص قد لقوا مصرعهم في زلزال مماثل وقع قرب ليما منتصف أغسطس 2007.
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