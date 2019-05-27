الديهي يكشف عن أخطر مقولة للإرهابي عبدالله عزام ضد المسلمين

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كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أخطر مقولة للإرهابي عبدالله عزام.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن عبدالله عزام كان يقول أن المسلمين يجب أن يكونوا إرهابيين، والمعتدلون ليسوا من المسلمين.



وعقب على هذه المقولة، قائلا: "محدش يصدق أن إنسان حصل على دكتوراه في الفقة والشريعة الإسلامية يقول أن الإسلام دين إرهاب وأن المسلمين يجب أن يكونوا إرهابيين"، موضحًا أن والدة أسامة بن لادن أكدت في أكثر من لقاء تلفزيوني أن عبدالله عزام هو من غسل مخ نجلها وحوله لإرهابيا.



كما كشف، عن وجه الشبه بين الإرهابي عبدالله عزام، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أن عبدالله عزام فور توجهه لباكستان قام بتدشين مكتب لاستقطاب المجاهدين، كما قام بإصدار مجلة تدعي "الجهاد".



وأوضحأن الإرهابي عبدالله عزام قام باستقطاب عدد من المجاهدين وقام بتعليمهم أسلوب الجهاد، متابعًا: "أسلوب عبدالله عزام يمثل في هذا الزمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يفتح الاراضي التركية لكي يقوم بتوزيع الجهاديين لتدمير سوريا والعراق، نفس المبدء والتفكير، من عبدالله عزام لأردوغان ياقلبي لاتحزن".