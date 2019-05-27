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يلا شوت الان ضربات جزاء الان | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الان

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:03 ص
يلا شوت الان ضربات جزاء الان | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الان
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مباراة الزمالك Vs نهضة بركان مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك نهضة بركان بث مباشر اليوم :

يقدم لكم الدستور بث مباشر لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان مباشر اليوم يلا شوت، يستضيف فريق الزمالك اليوم نادي نهضة بركان مباشر.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان مباشر بدون تقطيع عبر السيرفرات التالية :

 

 

يقدم موقع "الدستور" خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان، Time Sports Channel Match El Zamalek Vs Nahdet Al Borkan

 

وكانت مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب البلدية في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك بهدفٍ سجله المهاجم لابا كودجو.


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