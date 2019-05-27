ُ#افريقيامش هتروح مشاهدة ضربات الجزاء بين الزمالك ونهضة بركان اليوم|الان مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان:هدف الزمالك

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

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محدث مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان





متابعة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان الان

الان مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة، سنتابعها معكم في هذه الفقرة، وكل ما عليكم تحديث الصفحة من فترة إلى فترة، ومشاهدة مباراة الزمالمك ضد نهضة بركان كتابيا، وفي الاعلى ستجدون مشاهدة مباراة الزمالك اليوم وبركان فيديو يوتيوب بالأعلى.





الآن وصول حافلة الزمالك إلى ملعب المباراة، وهو نفس الأمر بنسبة لحافلة نهضة بركان المغربي.

نزول ودخول لاعبي الفريقين إلى ارضية الملعب من اجل الإحماء البدني.





حضور جماهيري كبير في ستاذ برج العرب.





نهاية لاعبي الفرقين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.





دخول لاعبي الفرقين من جديد إلى أرضية ملعب المباراة

بداية مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان الآن

في التعليقات توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة الزمالك وبركان اليوم، ومن تتوقع أن يتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية

جماهير الزمالك تساند اللاعبين بقوة في هذه الأثناء

الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين

في التعليق على القناة الصوتية الأولى، المعلق علي محمد علي

على القناة الصوتية الثانية يتواجد المعلق المغربي جواد بده

في الدقائق الأول صراع بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب

فرصة من الزمالك ومطالبة من لاعبي الزمالك بضربة جزاء

فرصة سريعة من نهضة بركان وتسديدة اللاعب لا عشيري تذهب فوق المرمي

فرصة من الزمالك و أوباما يسدد الكرة فوق مرمى بركان

مرور ربع ساعة من المباراة والتعادل السلبي مستمر بين الفرقين دون أهداف

الزمالك يبحث على الوصول إلى مرمى بركان دون جدوي

الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول

الان الوقت البديل من شوط المباراة الأول

نهاية شوط المباراة الأول

انتهت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف بين الفرقين.

بداية مشاهدة الشوط الثاني بين الزمالك ونهضة بركان الان

فرصة من الزمالك عن طريقة حميد احداد والكرة بجانب المرمى

الزمالك يضغط بقوة في هذه الأثناء

في هذه الأثناء الحكم يود إلى الفار

الحكم يشير إلى ضربة جزاء للزمالك

محمود علاء في تنفيذ ضربة الجزاء

هدف الزمالك الأول في الدقيقة 55 من المباراة

بطاقة حمراء للاعب نهضة بركان

الدقائق الأخيرة من المباراة

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد

الان لجوء الفرقين إلى ضربات الجزاء بعد التعادل في نتيجة مباراة الذهاب والإياب

ضربات الجزاء

نقدم لكم أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا اليوم، وذلك في موعد مشاهدة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، في موعد مباراة الإياب من نهائي الكونفدرالية 2019، التي ستجرى على أرضية ستاذ برج العرب، وفي هذا الموضوع سنتابع معكم كل ما يخص القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا، بجانب موعد وتوقيت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في مباراة العودة والإياب،التي تنتظرها العديد من الجماهير المصرية والمغربية، وسيتم التعرف من خلالها على بطل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم 2018/2019.





موعد مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في الاياب اليوم

تما الإعلان انه موعد مشاهدة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في الإياب، سيكون اليوم الأحد الموافق ل 26 مايو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة المباراة، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، بتوقيت غرينتش العالمي والمغرب، وفي التاسعة ليلا بتوقيت تونس والجزائر، وفي العاشرة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الحادية عشر قبل متصف اليل، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان المحلي.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة اليوم

القنوات الناقلة التي ستعرض متابعة مباراة الزمالك اليوم ضد بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، ستكون أولا هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، القناة الناقلة حصريا للبطولة، وستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت hd 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه رسميا، حيث من الممنتظر أن تخصص القناة معلقين من أجل التعليق على المباراة، فتابعونا وسنقدم لكم كل جديد.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان بشكل مجاني القاجمة في مباراة الإياب، ستكون أولا هيقناة التليفزيون المصرية الأرضية، وذلك في ظل منح الكاف، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، على احد القنوات الأرضية، ومن المنتظر أن تكون بعض القنوات العالمية، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019 في الإياب.





من بينها قناة إدمان اربيذجان، على القمر الصناعي اوروبا ستار 1، وذلك على التردد 11175، حيث تقوم القناة في العديد من الأحيان بعرض المباريات مجانا، وفي حالة تواجد جديد سنقدمه لكم.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة

في هذه الفقرة سنقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019 بصورة، وذلك في مباراة الإياب، الذي يستقبل من خلالها الزمالك بركان المغربي، في مباراة حسم اللقب الإفريقي.





وفي أحداث أخبار القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا في مباراة الإياب من نهائي الكونفدرالية الإفريقية، حيث تما الإعلان انه ستكون قناة تايم سبورت المفتوحة، من بين القنوات الناقلة لمباراة الزمالك مجانا وبركان، وفي الأسفل ستجدون تردد قناة تايم سبورت.













مباراة الزمالك ونهضة بركان القادمة

في مباريات دور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، تمكن نادي الزمالك المصري، من التغلب على النجم الساحلي التونسي، وذلك بنتيجة هدف دون رد، في مجموع مباراة الذهاب والإياب، وفي المقابل بركان المغربي، يدخل موعد مباراة الزمالك في النهائي الإفريقي، بعد تجاوز المربع الذهبي، على حساب الصفاقسي التونسي، بعد حسم الأمور في مجموع مباراة الذهاب والإياب، لصالحه وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.





نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

في مباراة الذهاب، انتهت نتيجة المباراة بفوز نهضة بركان بنتيجة هدف دون رد، في المواجهة التي أجريت الأسبوع الماضي بالمغرب، وسجل هدف بركان في تلك المباراة اللاعب لابا كودجو في 94 والأخيرة من المباراة، مما يجعل مباراة العودة في مصر يوم الأحد، يدخلها الزمالك وهو مطالب بتحقيق نتيجة الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بلقب الإفريقي، وفي المقابل نهضة بركانـ تكفيه نتيجة التعادل لذلك، وحتي في حالة الهزيمة بفارق هدف واحد، “مع التسجيل” سيكون الفريق المغربي هو المتوج بلقب، مما يجعل موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في الإياب مفتوحة على كل الإحتمالات.





تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان

في أخبار مباراة الزمالك ضد نهضة بركان الأحد 26 مايو، حيث تما الإعلان عن نفاذ تذاكر المباراة، وهو الأمر الذي أعلن عليه مسؤولو نادي الزمالك يوم أمس، وتوافدت العديد من محبي الزمالك أمام بوابات النادي الأبيض، بعد الإفطار، على أمل الحصول على تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، إلى أن حضورهم جاء دون جدوي، بسبب نفاذ كل تذاكر المباراة، وسنقدم لكم كل جديد بخصوص تذاكر مباراة الزمالك وبركان المغربي الأحد.





تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك مجانا وبركان

في ظل متابعة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا، حيث تما الإعلان أنه ستكون قناة تايم سبورت المفتوحة، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 مجانا، بين بركان المغربي والزمالك المصري.





ترد قناة تايم سبورت

في هذه الفقرة سنعرض عليكم معلومات تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبركان.





القناة time sport

القمر الصناعي نايلسات

التردد 11449

معدل الترميز 27500

معلومات البث الأرضي UHF 32

معلقين مباراة الزمالك ونهضة بركان على بي إن سبورت

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، عن أسماء معلقين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، حيث سيتواجد في التعليق على مباراة اليوم، معلقين، وهما كل من المعلق المصري علي محمد على القناة الصوتية الأولى، وعبر القناة الصوتية الثانية، سيتواجد في التعليق المعلق المغربي جواد بده، وذلك على قناة bein sports hd 1.





معلومات حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم









أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”ّ، عن إسم حكم مباراة الزمالك اليوم ضد نهضة بركان المغربي، وذك في مباراة العودة، من مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، وسيقود المباراة الحكم الدولي الإثيوبي، باملاك تيسيما ويسا، وهو حكم دولي منذ سنة 2009، ويبلغ من العمر 39 سنة.





أخبار مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم









في ظل متابعة أخبار الزمالك اليوم، قبل مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ضد نهضة بركان المغربي في مباراة العودة، حيث من المنتظر أن يتواجد رئيس ناي الزمالك مرتضي منصور، في ملعب برج العرب في سهرة اليوم، وهو الأمر الذي أعلن عليه رئيس الاتحاد المصري شوبير، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





تشكيلة الزمالك اليوم

في هذه الفقرة سنقدم لكم تشكيل الزمالك المتوقع في مشاهدة مباراة نهضة بركان اليوم، والذي تما الإعلان عليه من طرف بعض المواقع الرياضية.





المركز اللاعبين

حراسة المرمي محمود جنش

خط الدفاع محمود علاء، حازم إمام، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة

خط الوسط طارق حامد، محمود عبد العزيز، كهربا، أوباما، أحمد سيد.

خط الهجوم بوطيب خالد



