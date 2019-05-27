أحمد موسى: "محدش يشترك في قناة بي إن سبورت"
الإثنين 27/مايو/2019 - 03:27 ص
داليا الحسين
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طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بعدم الاشتراك في قناة "بي أن سبورت" الرياضية؛ لأن هناك قناة مصرية ستبث بطولة أمم أفريقيا، مضيفا: "هنشوف المباريات من غير اشتراك بالأريل فقط، وفي جهاز هيباع قريبا في السوق بمبلغ بسيط في متناول الجميع.. مش محتاج تشرك في قناة بي أن سبورت ولا الحوجة للجزيرة وقطر".
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن قطر تستخدم قنواتها لتوجيه رسائل ضد مصر، مشيرًا إلى أن بطولة أمم أفريقيا ستبث بأحدث التقنيات.
وأوضح أن قناة تايم سبورت ستنقل مباريات بطولة الأمم الإفريقية بأعلى التقنيات العالمية".
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن قطر تستخدم قنواتها لتوجيه رسائل ضد مصر، مشيرًا إلى أن بطولة أمم أفريقيا ستبث بأحدث التقنيات.
وأوضح أن قناة تايم سبورت ستنقل مباريات بطولة الأمم الإفريقية بأعلى التقنيات العالمية".
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