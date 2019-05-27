عمر هاشم: هذا جزاء من ينكر حديث قاله رسول الله (فيديو)
الإثنين 27/مايو/2019 - 12:05 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن إنكار حديث قاله الرسول، صلى الله عليه وسلم، أو إثبات حديث لم يقوله كلاهما متساويان في الكذب على رسول الله.
وأضاف "هاشم"، خلال حواره مع برنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "ten" مساء اليوم الأحد، أن الشخصان متساويان في هذا الوعيد، مطالبًا أبناء الأمة الإسلامية بألا ينساقوا وراء هؤلاء، متابعًا: "هناك وعيد شديد لمن كذب في هذه المسألة".
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