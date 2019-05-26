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القوى المناهضة للاتحاد الأوروبي تستعد لإعلان فوزها في الانتخابات البرلمانية

الأحد 26/مايو/2019 - 11:11 م
القوى المناهضة للاتحاد الأوروبي تستعد لإعلان فوزها في الانتخابات البرلمانية
عملية الكشف الأولية عن نتائج الانتخابات
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وكالات
 
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يدلي الناخبون في 21 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي بأصواتهم الأحد لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي في انتخابات يُتوقع أن تطلق العنان لموجة من السياسيين اليمنيين المتطرفين المشككين في جدوى الوحدة الأوروبية، ما قد يشكل لهم أول فرصة جديّة للتوحد وتهديد التجربة الأضخم لإزالة الحدود البرية بين عدد كبير من الدول.

ويحق لأكثر من 400 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751، في ما يوصف بأنه أكبر عملية انتخابات تتخطى حدود الدول في العالم.
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