shaheed جووول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان الان بث مباشر اليوم 27-5-2019 النهائي

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقيةعلى ملعب برج العرب نهائي ناري عربي.





معركة كروية طاحنة بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب برج العرب في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي اليوم الأحد 26 مايو 2019 في اللقاء الذي يقام بين الفريقين لحساب إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في لقاء ناري سيحدد بطل جديد للكونفدرالية وستكون موقعة اليوم صراع قوي بين فريقين من أقوى الأندية العربية والإفريقية في البطولة لاسيما الزمالك صاحب التاريخ الكبير والمشرف في القارة السمراء مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بدون تقطيع.





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة مصيرية أمام نظيره نهضة بركان المغربي اليوم الأحد ويوفر موقعنا يلا شوت بلس خدمة مميزة لمتابعة مباراة اليوم عبر رابط البث المباشر والسريع مشاهدة مباراة الزمالك اليوم سيكون لاعبو الزمالك عازمين في مباراة اليوم على تحقيق الفوز بأكثر من هدفين لحصد لقب البطولة حيث خسر الفريق مباراة الذهاب بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة بعدما قدم لاعبو الأبيض واحدة من أفضل مبارياته الفنية في الموسم الحالي ويسعى السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق للقبه الأول في بطولة الكونفدرالية ويحرز ثاني ألقاب الكرة المصرية في هذه البطولة بعدما فاز الأهلي بنسخة 2014 على حساب سيوي سبورت الإيفواري ويعتمد جروس على قوته الهجومية بالكامل بقيادة كهربا وأوباما وإبراهيم حسن وخالد بوطيب ويسير الزمالك بشكل جيد في بطولة الدوري المصري حتى الآن حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 66 نقطة ويفصله 8 نقاط عن الأهلي المتصدر ويتبقى له 3 مباريات على معادلة مباريات الأهلي في حالة الفوز فيها يستعيد صدارة المسابقة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بدون تقطيع.





نهضة بركان الفريق المغربي الذي قدم مستوى رائع في بطولة الكونفدرالية يسعى لكتابة التاريخ بتحقيق أول ألقابه القارية بث مباشر عبر روابط متعددة بجودة عالية وصورة نقية مشاهدة مباراة نهضة بركان اليوم ونجح فريق نهضة بركان في كسب الرهان في البطولة ليكون الحصان الأسود للبطولة بعدما أطاح بالعديد من الأندية القوية في مقدمتها الرجاء البيضاوي حامل اللقب والصفاقسي التونسي ويسعى منير الجعواني المدير الفني للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة اليوم للعودة باللقب المغرب مستفيدا من هدف التوجولي لابا كودجو والذي جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ليمنح أبناء البركان التفوق قبل موقعة اليوم وسيدفع الجعواني بتشكيله المعتاد مع التحفظ الدفاعي حيث يعول كثيرا على خبرات عبد الصمد المباركي أكبر لاعبي الفريق وأيضا تمريرات النمساوي السحرية وسرعات لابا كودجو هداف الكونفدرالية برصيد 8 أهداف والذي بات مطلبا للعديد من الأندية الكبرى .





بث مباشر مبار اة الزمالك ونهضة بركان لايف بدون تقطيع حيث قدم الزمالك مسيرة جيدة خلال البطولة بدأها بتخطي عقبة القطن التشادي قبل أن يواجه اتحاد طنجة المغربي في دور الـ32 التكميلي وفي دور المجموعات تصدر الزمالك مجموعته التي ضمت جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي بعدما حصد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات وهزيمة قبل أن يواجه حسنية أغادير في الدور ربع النهائي ويتغلب عليه ليلتقي مع النجم الساحلي التونسي العقبة الأبرز في مسيرة الزمالك للتأهل لنهائي البطولة على الجانب الآخر قدم الفريق المغربي مستوى مميز أيضا ونجح في تحقيق مفاجآت كبيرة في مقدمتها دور المجموعات حيث صعد برفقة حسنية أغادير على حساب الرجاء البيضاوي حامل اللقب وفي الدور نصف النهائي تخطى عقبة الصفاقسي التونسي أحد أقوى الأندية الإفريقية بعدما نجح في عمل ريمونتادا تاريخية بتحويل تأخره في مباراة الذهاب بثنائية للفوز بثلاثية في المغرب في مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان مباشر .





موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم والقنوات الناقلة سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع تجدد الصراع بين الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز نهضة بركان بهدف نظيف ويدير لقاء اليوم تحكيميا الحكم الإثيوبي المخضرم تيسيما وهو حكم مميز وأدار العديد من المباريات الهامة للأندية الإفريقية في مقدمتها نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي والذي خسره الأهلي أمام الترجي بثلاثية وهو حكم مميز ومن أفضل حكام القارة السمراء ويفتقد الزمالك في لقاء اليوم للعديد من نجوم الفريق في مقدمتهم الدولي التونسي فرجاني ساسي أبرز لاعبي الفريق والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة حسنية أغادير المغربي ومن المنتظر عودته بعد أمم إفريقيا 2019 بالإضافة لغياب كل من عمر السعيد وحمدي النقاز بسبب الإيقاف بعدما حصل الثنائي على الإنذار الثاني خلال مواجهة الذهاب بالمغرب على الجانب الآخر لن يكون هناك غيابات لدى فريق النهضة وتاريخيا يمتلك الزمالك أفضلية على الأندية المغربية في المباريات النهائية حيث توج بلقبين على حساب أندية المغرب وهما دوري أبطال إفريقيا 2002 والسوبر الإفريقي 2003.



