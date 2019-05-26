بهاء أبو شقة: "حكمت على متهم بالإعدام وأنا مقتنع إنه برئ"

Advertisements

قال المستشار بهاء أبو الشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه كان يحكم في قضية قتل، وكانت قناعاته أن المتهم برئ، معلقًا: "المحامي بشر، والقاضي بشر".



وأوضح "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد،: "زوج وزوجة مسنين دخل عليهم حرامي بليل وهما نايمين وقتل الزوج وأحدث إصابات في الزوجة، الزوجة اتهمت أحد الرجال من صور المشتبه بهم، وفضلنا مع الراجل إلى أن قضي عليه بالإعدام في محكمة النقض، وأنا مقتنع إنه برئ".



وتابع: "الراجل قالي أقسم بالله القضية دي أنا مارتكبتهاش ولكن ارتكبت قضايا كتير، وده عبارة عن تخليص ذنوب في الدنيا، وهذه إرادة ربنا"، لافتًا إلى أن القضية كان ظاهرها البراءة ولكن الأدلة كانت ضده.

