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هيثم الهواري رئيسا لمهرجان ألوان المسرحي بالمغرب

الأحد 26/مايو/2019 - 11:03 م
هيثم الهواري رئيسا لمهرجان ألوان المسرحي بالمغرب
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الفجر الفني
 
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اختارت إدارة مهرجان ألوان الدولي لمسرح الشارع بمدينة بن جرير المغربية الناقد الفنى المصرى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب ليكون رئيس شرف الدورة الرابعة للمهرجان والمزمع انعقادها فى الفترة من 3: 6 اكتوبر المقبل.

قال المخرج المغربى محمد العكاري رئيس جمعية ألوان للمسرح والسينما ومدير المهرجان إن اختيار إدارة المهرجان للناقد الفنى هيثم الهوارى جاء بإجماع جميع الأعضاء نتيجة لمجهوداته فى خدمة المسرح العربى والأفريقى وأيضا مجهوده الكبير فى توجيه وتدريب شباب المسرح وخدماته الكثيرة للمسرح المغربي.

وفى نفس السياق أعلنت إدارة المهرجان عن بدء التسجيل في الدورة الرابعة دورة الفنانة المغربية ثريا جبران للفرق التى ترغب فى المشاركة على أن يكون آخر موعد للمشاركة هو الأول من يوليو المقبل.
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