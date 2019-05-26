البورصة المصرية تصعد بدعم من أسهم قيادية في أولى جلسات الأسبوع

واصلت البورصة المصرية الصعود بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الاسبوع، بدعم من نشاط الاسهم القيادية وسجلت اسهم البنوك نشاطا انتقائيا.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة - بنحو 1.49 % مسجلا 13981.88 نقطة.





وربح مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 0.3 % مسجلا 605.54 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا لينهي جلسة تداولات اليوم على مكاسب قدرها 0.5 % مسجلا 1544.18 نقطة.





وزادت القيمة السوقية لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى 758.3 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 510 ملايين جنيه تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة بقيمة 130.5 مليون جنيه.





وأشارت التوقعات إلى أن السوق واصلت الصعود، اليوم، بدعم من عدد من الانباء الايجابية حول عدد من الاسهم القيادية اهمها أنباء عن قرب حل أزمة شركة جلوبال تليكوم مع مصلحة الضرائب.





وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على السهم لحين الرد على استفساراتها بشأن التوصل لتسوية نهائية مع مصلحة الضرائب على ضرائب متأخرة على الشركة عن أعوام 2017 و2018.





"مازلنا نتحرك في نطاق القناة العرضية الحالية في المنطقة السعرية مابين 13300 و15300 نقطة وهي القمة السابقة .. وظهرت بداية ضخ الاموال الذكية من جديد وتم تكوين بعض المراكز الشرائية الجديدة وانتعش الطلب مما اعطي دفعة قوية للصعود بالاسهم"، وفقا للمنشاوي.





ومازال المؤشر يمضي قدما في القناة السعرية الكبري الاساسية والممتدة والتي مابين المستوي 12074 نقطة وبين المستوي 18450 نقطة علي المدي المتوسط .



