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EXTRA شووت zamalek مباراة الزمالك Vs نهضة بركان مباشر ,, مشاهدة مباراة الزمالك نهضة بركان بث مباشر اليوم HD

الأحد 26/مايو/2019 - 11:08 م
EXTRA شووت zamalek مباراة الزمالك Vs نهضة بركان مباشر ,, مشاهدة مباراة الزمالك نهضة بركان بث مباشر اليوم HD
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اتفرج الآن على ماتش الزمالك و نهضة بركان مباشرة بدون تقطيع عبر سيرفرات متعددة تناسب مختلف جودات الانترنت و تعمل على مختلف الأجهزة، تابع لايف مباراة الزمالك ضد نهضة بركان مباشر اليوم.

مباراة الزمالك Vs نهضة بركان مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك نهضة بركان بث مباشر اليوم :

يقدم لكم الدستور بث مباشر لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان مباشر اليوم يلا شوت، يستضيف فريق الزمالك اليوم نادي نهضة بركان مباشر ضمن جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان مباشر بدون تقطيع عبر السيرفرات التالية :

 
يقدم موقع "الدستور" خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان، اليوم الثلاثاء 7-5-2019.

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Time Sports Channel Match El Zamalek Vs Nahdet Al Borkan


وكانت مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب البلدية في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك بهدفٍ سجله المهاجم لابا كودجو.

 

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان اليوم

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني.

 في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – يوسف أوباما.
 
في خط الهجوم: حميد أحداد.

 تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك اليوم

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي

خط الدفاع: إسماعيل المقدم، عمر النمساوي، محمد عزيز ويوسوفا دايو

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