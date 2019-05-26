مشاهدة نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان الان بث مباشر نهائي كأس الكونفيدرالية Goal Kahraba

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم نهائي كأس الكونفيدرالية بداية قوية





نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية 2019 هو ما بدأ جماهير كرة القدم العربية والأفريقية بالبحث عنه، حيث يستضيف ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.





ويحتاج الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس للفوز على فريق نهضة بركان المغربي بفارق هدفين على الأقل من أجل التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الفريق الأبيض كان قد خسر في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.





على الجانب الآخر فإن فريق نهضة بركان المغربي يدخل هذه المباراة من أجل العودة إلى المغرب بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يكفي الفريق المغربي التعادل أو الخسارة بفارق هدف على أقل تقدير، حيث أن الفريق استطاع أن يحقق الفوز في مباراة الذهاب على الزمالك بهدف دون رد.





موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

هذا وقد تقرر أن تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت المغرب.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وحول القنوات التي ستقوم بالنقل الحي والمباشر لمباراة نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي أمسية الأحد فمن المقرر أن تقوم قناة bein SPORTS HD1 بتعليق كل من: علي محمد علي، وجواد بده.





كما أن مباراة الزمالك ونهضة بركان ستكون مذاعة على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة تايم سبورت التردد الأرضي، وقناة نايل سبورت التردد الأرضي، والقناة الثانية الأرضية، حيث يتم استقبال ارسال هذه القنوات من خلال الهوائي داخل جمهورية مصر العربية.





ومن المتوقع أن تشهد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي حضوراً جماهيرياً كبيراً من أجل مؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.





نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان



