ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

zamalek الشوط الثاني on sport مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع

الأحد 26/مايو/2019 - 11:03 م
zamalek الشوط الثاني on sport مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يقدم الدستور خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الاحد 26-5-2019، على ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.


ويسعى الزمالك إلى تحقيق التتويج بالبطولة الكونفدرالية، للتويج باول بطولة أفريقية بعد غياب لمدة سنوات عن الوقوف على منصات التكريم الافريقي.

يعاني الزمالك من غيابات عديدة منثل حمدي النقاز الظهير الايمن، ومحمود عبد العزيز وفرجاني ساسي لاعب المنتصف المصاب.

ويتابع الدستور نتيجة المباراة والبث المباشر أول باول خلال رابط البث المباشر أسفل المقال.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب