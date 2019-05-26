عاجل HD الشوط الثاني مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع

يقدم الدستور خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الاحد 26-5-2019، على ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.









ويسعى الزمالك إلى تحقيق التتويج بالبطولة الكونفدرالية، للتويج باول بطولة أفريقية بعد غياب لمدة سنوات عن الوقوف على منصات التكريم الافريقي.





يعاني الزمالك من غيابات عديدة منثل حمدي النقاز الظهير الايمن، ومحمود عبد العزيز وفرجاني ساسي لاعب المنتصف المصاب.





ويتابع الدستور نتيجة المباراة والبث المباشر أول باول خلال رابط البث المباشر أسفل المقال.



