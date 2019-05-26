تابع الاسطورة لايف الان مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى كاس الكونفدرالية الافريقية ZAMALEK TV

يلا شوت حصرى مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر،تنطلق صافرة الحكم معلنا بداية اللقاء المصيرى الذى طال انتظارة،وتترقبه جماهير الكرة المصرية والعربية والافريقية فى جميع انحاء العالم،وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر،حينما يعلن الحكم بداية لقاء الحلم الذى يحدد من هو بطل كاس الكونفدرالية الافريقى،حينما يلتقى كلا من،نادى الزمالك المصرى،ونادى نهضة بركان المغربى،فوق استاد برج العرب فى لقاء العودى لنادى الزمالك،حيث يمنى الفريقين انفسهما بالفوز والظفر باللقب الافريقى الغالى الذى لايقدر بثمن،كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر،استعد نادى الزمالك استعدادا جيدا لهذا اللقاء،وقام المدير الفنى للنادى باعطاء كل لاعب المهام المكلف بها فى هذا اللقاء،حيث حرص المدرب على اعطاء ادوارا محورية لنجوم الفريق،وتعتبر المباراة صعبة للغاية،خاصة فى ظل نتيجة لقاء الذهاب،حيث خسر نادى الزمالك المصرى نتيجة لقاء الذهاب بهدف وحيد احرزة اللاعب التوجولى لفريق نهضة بركان المغربى،ويامل الفريق فى تحقيق هدف فى بداية اللقاء حتى تقل الضغط على اللاعبين مما يمكنهم من تقديم كرة تليق بالفريق المصصرى العريق،كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر،يمنى الفريق المغربى النفس بالفوز وتحقيق اللقب الغالى للفريق،حيث يبدا الفريق المغربى هذا اللقاء فى ظل اريحية نسبية عن نادى الزمالك المصرى نظرا لنتيجة مباراة الذهاب التى فاز بها الفريق بهدف وحيد،ويركز الفريق على عدم تلقى هدف مبكر فى بداية اللقاء المصيرى،واعلن المدير الفنى ان فريقه سيقدم كل مالديه وانهم سيبذلون طاقتهم لتحقيق الفوز بالكاس،كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر.

معلومات عن اللقاء المرتقب

الزمالك Vs نهضة بركان.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (النهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1 .

الملعب : ستاد برج العرب .

المعلقين : علي محمد علي + جواد بدة .

نتيجة مباراة الذهاب : نهضة بركان (1-0) الزمالك.

القناة الناقلة المعلق البطولة

بي ان سبورت 1 علي محمد علي + جواد بدة كأس الكونفيدرالية الأفريقية

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