أتالانتا وإنتر يصعدان لدوري الأبطال وميلان لليوروباليج

صعد أتالانتا وإنتر ميلان لدوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء منافسات الدوري الإيطالي.





وفاز أتالانتا على ساسولو 3-1، ليصبح رصيده 69 نقطة في المركز الثالث، كما فاز إنتر ميلان على إمبولي 2-1، ليصل رصيده لـ69 نقطة في المركز الرابع.





وصعد ميلان وروما للدوري الأوروبي حيث احتل الروسونيري المركز الخامس بـ68 نقطة بعد الفوز على سبال بنتيجة 3-2، وتواجد روما في المركز السادس بـ66 نقطة بعد الفوز على بارما 2-1 ليخوض الذئاب مرحلة التصفيات.



