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أتالانتا وإنتر يصعدان لدوري الأبطال وميلان لليوروباليج

الأحد 26/مايو/2019 - 10:53 م
أتالانتا وإنتر يصعدان لدوري الأبطال وميلان لليوروباليج
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الفجر الرياضي
 
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صعد أتالانتا وإنتر ميلان لدوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء منافسات الدوري الإيطالي.

وفاز أتالانتا على ساسولو 3-1، ليصبح رصيده 69 نقطة في المركز الثالث، كما فاز إنتر ميلان على إمبولي 2-1، ليصل رصيده لـ69 نقطة في المركز الرابع.

وصعد ميلان وروما للدوري الأوروبي حيث احتل الروسونيري المركز الخامس بـ68 نقطة بعد الفوز على سبال بنتيجة 3-2، وتواجد روما في المركز السادس بـ66 نقطة بعد الفوز على بارما 2-1 ليخوض الذئاب مرحلة التصفيات.

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