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نقل الفنان السعودي خالد سامي للعناية المركزة

الأحد 26/مايو/2019 - 09:46 م
نقل الفنان السعودي خالد سامي للعناية المركزة
خالد سامي
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الفجر الفني
 
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تعرض الفنان السعودي، خالد سامي، لأزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة، وتم نقله لغرفة العناية المركزة.

وطالب الفنان الإماراتي حبيب غلوم، متابعيه بالدعاء له، ونشر صورة له بالعناية المركزة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "الزميل الفنان خالد سامي في حالة حرجة نسألكم الدعاء في هذه الأيام المفترجة".

يذكر أن الفنان خالد سامي، شارك في مسلسل "النوة"، مع الفنانة المصرية فردوس عبدالحميد، كما اشتهر بأدواره الكوميدية، وهو أحد نجوم مسرحيتي “تحت الكراسي” و”عويس التاسع عشر” في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات، كما شارك في مسلسل “واي فاي”.

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