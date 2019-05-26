نجم الاتحاد يكشف موعد عودته للدوري التشيلي
الأحد 26/مايو/2019 - 09:43 م
حسن شحاتة
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كشف التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن موعد رحيله من الدوري السعودي للمحترفين والعودة مجددًا لمنافسات الدوري التشيلي.
وذكر فيلانويفا في تصريحات إذاعية، أنه سيستمر مع الفريق السعودي حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.
وأضاف : "رغم عدم استقراري بالفريق ولكني سألتزم بالعقد، وسأعود إلي منافسات الدوري التشيلي عقب نهاية الموسم القادم مباشرة لإنهاء مسيرتي الكروية هناك".
واختتم: "دائما أفكر في نادي اوداكس إيتاليانو التشيلي، وأرغب في إنهاء مسيرتي معه، مؤكدًا على تواصله الدائم مع إدارة الفريق".
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