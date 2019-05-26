نجم الاتحاد يكشف موعد عودته للدوري التشيلي

كشف التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن موعد رحيله من الدوري السعودي للمحترفين والعودة مجددًا لمنافسات الدوري التشيلي.





وذكر فيلانويفا في تصريحات إذاعية، أنه سيستمر مع الفريق السعودي حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.



