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تابع لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك كورة لايف| ماتش الزمالك يلا شوت بدون تقطيع| Goal HD

الأحد 26/مايو/2019 - 09:41 م
تابع لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك كورة لايف| ماتش الزمالك يلا شوت بدون تقطيع| Goal HD
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تابع لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك كورة لايف| ماتش الزمالك يلا شوت بدون تقطيع| Goal HD ZAMALEK

وصل رئيس نادي الزمالك منذ قليل إلى ستاد برج العرب إستعدادًا لحضور مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها بعد قليل في إياب نهائي الكونفدرالية.
تابع لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك كورة لايف| ماتش الزمالك يلا شوت بدون تقطيع| Goal HD ZAMALEK

ويأتي حضوره لمباراة اليوم بعد فترة غياب طويلة بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
تابع لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك كورة لايف| ماتش الزمالك يلا شوت بدون تقطيع| Goal HD ZAMALEK

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