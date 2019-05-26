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عاجل.. وصول رئيس الزمالك إلى ملعب برج العرب لحضور نهائي الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 09:38 م
عاجل.. وصول رئيس الزمالك إلى ملعب برج العرب لحضور نهائي الكونفدرالية
الزمالك
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هاني عصام
 
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وصل رئيس نادي الزمالك منذ قليل إلى ستاد برج العرب إستعدادًا لحضور مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها بعد قليل في إياب نهائي الكونفدرالية.  

ويأتي حضور رئيس الزمالك لمباراة اليوم بعد فترة غياب طويلة بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ويتواجد مجلس إدارة نادي الزمالك كاملًا في ملعب برج العرب بالأسكندرية من أجل حضور المباراة النهائية للبطولة الأفريقية.  

ويحتاج للزمالك للفوز بفارق هدفين على نهضة بركان من أجل التتويج بطلًا لكأس الكونفدرالية، بعدما تلقى هزيمة في الذهاب بهدف نظيف في المغرب.
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