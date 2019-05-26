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التلفزيون الإيراني الرسمي يقيل اثنين من مدرائه بسبب "إهانة" السنة

الأحد 26/مايو/2019 - 09:37 م
التلفزيون الإيراني الرسمي يقيل اثنين من مدرائه بسبب إهانة السنة
ايران
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وكالات
 
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أقال التلفزيون الإيراني الرسمي مديرين اثنين لإحدى القنوات بسبب برنامج تم بثه على الهواء مباشرة أُعتبر مهيناً للمسلمين السنة، بحسب ما قال التلفزيون في بيان الأحد.

وجاءت الإقالات في القناة الخامسة بعد برنامج تم بثه في 20 مايو  احتفالاً بمولد الإمام الحسن بن علي.
وخلال البرنامج قام المنشد أحمد قدامي بتلاوة رثاء للإمام الحسن "أهان فيه مقدسات المسلمين السنة" بحسب وكالة ارنا للأنباء.

ونقل موقع التلفزيون عن مديره الأول عبد اللهي علي ساكري قوله "بسبب الإهمال في بث إنشاد لا يحترم الآخرين على القناة الخامسة، تمت إقالة رئيس القناة ومدير البث".

كما تمت إقالة كبير المنتجين ومدير البرنامج ومشرف الفيديو، بحسب ما صرح نائب مدير التلفزيون مرتضى ميرباغيري لوكالة اسنا الطلابية شبه الرسمية.

وقالت وكالة ارنا إن محكمة الثقافة والإعلام استدعت المنشد الأحد ولا يزال يجري التحقيق في قضيته.
ويشكل السنة نحو 10% من سكان إيران الشيعية.
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