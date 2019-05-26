ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاتحاد التونسي يوجه الدعوة لـ كولينا لحضور النهائي الأفريقي

الأحد 26/مايو/2019 - 09:35 م
الاتحاد التونسي يوجه الدعوة لـ كولينا لحضور النهائي الأفريقي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
وجه الاتحاد التونسي لكرة القدم الدعوة إلى بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لحضور مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة بين الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس.

ووجه الاتحاد الدعوة أيضا إلى رئيس دائرة التحكيم بالفيفا، ماسيمو بوكاسا لحضور المباراة.

وإلى جانب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يتوقع أيضا حضور شخصيات رياضية وطنية ودولية للمباراة المرتقبة.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا في الرباط يوم الجمعة الماضي بنتيجة 1 / 1 .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب