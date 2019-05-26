مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت اون لاين اليوم 26-05-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية رابطTiMe SPORt





يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اون لاين اليوم 26-05-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يدخل فريق الزمالك مباراة جديدة أمام فريق نهضة بركان ضمن مباريات إياب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، والتقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز فريق نهضة بركان بهدف أحرزه اللاعب المهاجم لابا كوجو فى الدقيقة 94،مقابل لا شئ للزمالك ، فيما يسعى فريق نادي الزمالك أن يحقق الفوز دون سواه أمام نهضة بركان وأن يعوض الخسارة التي لاقاها خلال مباراة الذهاب، و يسعى أن يحقق الفوز بهدفين على الأقل حتى يقترب من الفوز بلقب بطولة الكونفدرالية ، حيث أكد المدير المدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه أنهى مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة نهضة بركان والفوز عليه.













الزمالك Vs نهضة بركان.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (النهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ستاد برج العرب .

المعلقين : علي محمد علي + جواد بدة .

نتيجة مباراة الذهاب : نهضة بركان (1-0) الزمالك.





موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .