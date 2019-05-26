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رشا مهدي قبل نهائي الكونفدرالية: الكأس مصرية بإذن الله

الأحد 26/مايو/2019 - 09:26 م
رشا مهدي قبل نهائي الكونفدرالية: الكأس مصرية بإذن الله
رشا مهدي
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الفجر الفني
 
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حرصت، الفنانة رشا مهدي على دعم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية والمقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.

وكتبت رشا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلة: "‏‏‏‏الكأس مصرية بإذن الله #افريقيا_زمالكاوية‎#الكونفدراليه_يا_زمالك".

وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على وملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.

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