الرئيس الإيراني: ليس جديدا أن نواجه حربا اقتصادية مع الولايات المتحدة
الأحد 26/مايو/2019 - 09:27 م
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أكد حسن روحاني الرئيس الإيراني، بأن بلاده واجهت العديد من الحروب الاقتصادية، واصفًا العقوبات الأمريكية الاقتصادية على بلاده بأنها وصلت إلي حد "الإرهاب الاقتصادي".
وأضاف، بأن بلاده تواجه ظروفا صعبة في حربها الاقتصادية مع واشنطن، لافتًا إلى أن إيران "ستخرج منتصرة من تلك الحرب"، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال اجتماع بالحكومة.
وتابع: "الولايات المتحدة تختلف اليوم عما كانت عليه في الأعوام السابقة، حيث تعيش حاليا أسوأ فترات تاريخها المعاصر".
وأضاف، بأن بلاده تواجه ظروفا صعبة في حربها الاقتصادية مع واشنطن، لافتًا إلى أن إيران "ستخرج منتصرة من تلك الحرب"، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال اجتماع بالحكومة.
وتابع: "الولايات المتحدة تختلف اليوم عما كانت عليه في الأعوام السابقة، حيث تعيش حاليا أسوأ فترات تاريخها المعاصر".
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