yalla shoot مشاهدة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك ونهضة بركان جودة عالية

تسلط الأضواء اليوم الاحد على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية والتي تجمع بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على روابط البث المباشر التي تمكن الأشخاص من متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بجودة عالية بدون تقطيع.

yalla shoot مشاهدة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك ونهضة بركان جودة عالية

وتطمح الجماهير البيضاء في الحصول على اللقب القاري الأول بعد التتويج الاخير الذي حصل عليه الفريق في العام 2002 والخاص ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل يطمح فريق نادي نهضة بركان المغربي في الحصول على لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ الفريق المغربي العريق.

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