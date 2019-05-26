حفتر يتهم غسان سلامة بـ "الانحياز"

شن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، هجوماً حاداً على مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة، واتهمه بالانحياز.





وقال حفتر في مقابلة نشرتها صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، اليوم الأحد، إن سلامة تحول إلى وسيط منحاز في النزاع الليبي.





وأضاف: "تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا، ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضاً".





وشدد حفتر: "لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا".



