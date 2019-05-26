عاجل.. تردد القناة المفتوحة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان وطريقة الحصول على الإشارة

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجاناً على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات اليوم الأحد السادس والعشرون من مايو، حيث يستضيف الفريق المصري نظيره المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركانالقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

طرق عديدة تُمكنك من متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، إما عن طريق قناة بي إن سبورت المُشفرة، أو عن طريق متابعة اللقاء على القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة المواجهة على الهوت بيرد وغيره من الأقمار المتنوعة، وستكون المباراة بجودة مميزة لكافة محبي الفريق الأبيض في الوطن العربي أجمع.

تردد القنوات المجانية الناقلة للزمالك ونهضة بركان

يمكنكم ضبط ترددات القنوات من خلال القيم أدناه، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي مجاناً ومباشرة في الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

نوضح لمحبي كرة القدم إن مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في كأس الكونفيدرالية الافريقية سيتم إذاعتها على قناة beIN SPORTS HD 1، سيقوم بالتعليق على مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي المعلق علي محمد علي وأيضاً جواد بده.

تشكيلة الزمالك المتوقعة لمباراة اليوم: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا، خط الهجوم: خالد بوطيب.