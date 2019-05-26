المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهتي أوزبكستان بضم 30 لاعبا

استقر شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم ، على ضم 30 لاعبًا لمعسكر الفراعنة، خلال شهر يونيو المقبل.

استقر شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم ، على ضم 30 لاعبًا لمعسكر الفراعنة، خلال شهر يونيو المقبل.