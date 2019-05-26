المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهتي أوزبكستان بضم 30 لاعبا
الأحد 26/مايو/2019 - 08:17 م
محمد الصو
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استقر شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم ، على ضم 30 لاعبًا لمعسكر الفراعنة، خلال شهر يونيو المقبل.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للمنتخب قائمة الفراعنة كاملة عقب يوم 28 مايو الجاري، حيث تقرر سفر الفريق إلى أوزبكستان يوم 6 يونيو المقبل.
ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة منتخب أوزبكستان يومى 9 و11 من الشهر المقبل، تحضيرا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
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