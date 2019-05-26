نجم برشلونة يقترب من الانتقال للدوري السعودي
الأحد 26/مايو/2019 - 08:15 م
حسن شحاتة
Advertisements
Advertisements
أكدت العديد من التقارير الصحفية، على أقتراب فيدل مارتينيز جناح نادي برشلونة الإكوادوري، من الإنتقال إلي الدوري السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
وأوضحت التقارير، أن أندية الاتحاد والشباب والأهلي والتعاون والفيصلي، دخلت في مفاوضات مع مارتينيز، للظفر بخدماته في الموسم المقبل.
وتسعى بعض الأندية التركية لخطف الموهبة الإكوادورية قبل الإنتقال للملاعب السعودية، وهو الأمر الذي سيشعل الصراع في الفترة المقبل على اللاعب.
والجدير بالذكر أن جوهرة نادي برشلونة الإكوادوري، تلقبه جماهير الفريق بنيمار الإكوادور، نظرًا للمهارة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.
Advertisements