نجم برشلونة يقترب من الانتقال للدوري السعودي

أكدت العديد من التقارير الصحفية، على أقتراب فيدل مارتينيز جناح نادي برشلونة الإكوادوري، من الإنتقال إلي الدوري السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





وأوضحت التقارير، أن أندية الاتحاد والشباب والأهلي والتعاون والفيصلي، دخلت في مفاوضات مع مارتينيز، للظفر بخدماته في الموسم المقبل.



