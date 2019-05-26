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أول تعليق رسمي من يوفنتوس بشأن مفاوضات "جوارديولا"

الأحد 26/مايو/2019 - 08:12 م
أول تعليق رسمي من يوفنتوس بشأن مفاوضات جوارديولا
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علي نبوي
 
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كشف فابيو باراتيشي المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس حقيقة الأنباء التي ربطت النادي الإيطالي بالتعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا لتولي تدريب فريق السيدة العجوز خلفا لماسيمليانو أليجيري.


وقال باراتيشي في تصريحات صحفية :"لم نتواصل أبدًا مع بيب جوارديولا ولم نبدأ في الحديث معه كمدرب جديد ليوفينتوس".


وأضاف :"لديه عقد مع مانشستر سيتي، هذه الشائعات غريبة".


ويبحث نادي يوفنتوس عن مدير فني جديد يخلف الإيطالي ماسيمليانو أليجيري الذي أعلن النادي رحيله بعد نهاية الموسم الجاري.

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