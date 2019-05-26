كورة ستار COoL KoRA مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة لايف مباراة الزمالك اليوم كول كورة ماتش الزمالك CAF





عاجل.. قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا.. مشاهدة مباراة الزمالك الآن بث مباشر (شاهدوها مجانا)

أعلنت قناة نايل سبورت المصرية إذاعة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان على التردد الأرضي والذي يجمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية لحساب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

عاجل.. قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا.. مشاهدة مباراة الزمالك الآن بث مباشر (شاهدوها مجانا)





ومن المنتظر أن تنقل المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





عاجل.. قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا.. مشاهدة مباراة الزمالك الآن بث مباشر (شاهدوها مجانا)

وكانت قناة النيل سبورت الرياضية قد أعلنت إذاعة المباراة على الهواء مباشرةً على التردد الأرضي في مفاجأة قوية للجماهير المصرية.

عاجل.. قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا.. مشاهدة مباراة الزمالك الآن بث مباشر (شاهدوها مجانا)





يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف لابا كودجو في الوقت القاتل.