مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة
يفتتح ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية
اليوم الاحد أبوابه من أجل إستضافه مواجهة الزمالك ضد نهضة بركان والتي تجمع الفريقان
لحساب مباريات نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
وينقل لكم الفجر الرياضي في السطور المقبلة
روابط البث المباشر للمباراة يلا كورة yalla Kora جودة عالية
بدون تقطيع إتش دي HD.
رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان
بث مباشر beIN SPORT
جودة عالية بدون تقطيع Yalla Shoot
ومن المنتظر أن يدير المباراة طاقم تحكيم
إثيوبي بقيادة الحكم الدولي باملاك تيسيما ويسا حيث يطمح فريق نادي الزمالك إلى تعويض
فارق الهدف الذي خسر به ذهاباً على الملعب البلدي في بركان خاصةً وأن كتيبة سيباستيان
جروس تدخل المباراة محرومة من خدمات الثنائي حمدي النقاز وعمر السعيد.
وإليكم روابط البث المباشر الخاصة بقنوات
بي إن سبورتس إتش دي beIN
SPORTS HD التي ستقوم
بنقل المباراة على الهواء مباشرةً.
رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان
بث مباشر beIN SPORT
جودة عالية بدون تقطيع Yalla Shoot
ويعول فريق نادي الزمالك على خدمات حارس
المرمى محمود عبد الرحيم جنش الذي سيعود لحراسة مرمى فريقه بعد أن غاب ذهاباً بداعي
الإيقاف بحصوله على البطاقة الحمراء ضد نادي النجم الساحلي التونسي في إياب نصف النهائي.
رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان
بث مباشر beIN SPORT
جودة عالية بدون تقطيع Yalla Shoot
كورة جول Kora Goal تتيح لعشاق الفريقين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة
أونلاين Kora
Online وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها
من روابط البث المباشر الأخرى التي قام موقع الفجر الرياضي بتوفيرها لكم من أجل عيش
تجربة رائعة م متابعة المباراة بدون تقطيع جودة عالية على الهواء مباشرةً.