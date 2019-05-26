أسعار كعك العيد في إيتوال ومونجيني 2019 وأسعار مخبوزات عيد الفطر المبارك

أسعار كعك العيد في إيتوال ومونجيني 2019 نقدمها لكم من خلال هذا المحتوى عبر موقعنا، حيث تفصلنا أيام قليلة على انقضاء شهر رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك، وتهتم الأسر المصرية بشراء حلويات ومخبوزات العيد من المحلات والهايبرات الكبيرة مع اختلاف أسعارها، لذلك نجد عمليات بحث مكثفة حول أسعار كحك العيد أسعار بسكويت العيد والبيتيفور والغريبة وغيرها من المخبوزات، حيث نلاحظ أن معظم البيوت المصرية يتوفر بها مخبوزات العيد سواء كانت مخبوزات جاهزة أو مخبوزات تم إعدادها في المنزل، لأن كحك العيد والبسكويت من أهم المظاهر التي يحرص عليها كل بيت مصري، لذلك نقدم لكم فيما يلي قائمة أسعار كعك العيد في إيتوال ومونجيني.





أسعار كحك العيد 2019 من مونجيني

نقدم لكم من خلال مجلتنا الإلكترونية ملف كامل عن أسعار كحك العيد من حلوانى العبد وأسعار مخبوزات العيد 2019 من لابوار وأسعار الكحك والبسكويت في تسيباس 2019، حيث يختار كل منا المكان المناسب له لشراء مخبوزات العيد بما يناسب مع الحالة المادية لكل شخص، وفيما يلي أسعار كحك العيد 2019 من مونجيني.





كعك ساده بسعر 110 جنية.

كعك عجوه بسعر 110 جنية.

كعك ملبن بسعر 110 جنية.

كعك عجميه بسعر 110 جنية.

كعك عين جمل بسعر 130 جنية.

كعك بندق بسعر 130 جنية.

غريبه ساده بسعر 110 جنية.

غريبه مكسرات بسعر 130 جنية.

بسكويت نشادر بسعر 110 جنية.

بيتي فور شرقي بسعر 145 جنية.

كعك فستق بسعر 145 جنية.

بسكويت شوكلاتة بسعر 110 جنية.

بسكويت برتقال بسعر 110 جنية.



