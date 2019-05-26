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الشوربجي يتوج بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش على حساب على فرج

الأحد 26/مايو/2019 - 08:06 م
الشوربجي يتوج بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش على حساب على فرج
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دينا نبيل
 
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توج محمد الشوربجى المصنف رقم ٢ على العالم بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه فى نهائى مثير على مواطنه على فرج المصنف رقم ١ على العالم.

 

وفاز الشوربجي على مواطنه على فرج بنتيجة 3-1 فى مباراة استغرقت 66 دقيقة.

 

وكانت نوران جوهر، المصنفة رقم ٧ على العالم قد فازت على الفرنسية كاميل سيرمي في المباراة النهائية لبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش لتحصد اللقب لأول مرة في تاريخها.

 

وتقام بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بتنظيم الاتحاد الدولي للإسكواش في بريطانيا في الفترة من 20 مايو إلى 26 مايو 2019، والتي يأتي مجموع جوائزها 324,000 دولار.

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