Yalla Shoot الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية Kora Live HD جود

Yalla Shoot الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية Kora Live HD جودة عالية بدون تقطيع

Yalla Shoot الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية Kora Live HD جودة عالية بدون تقطيع

يسدل الستار اليوم الاحد على منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بمواجهة الإياب التي تجمع بين الزمالك ضد نهضة بركان المغربي والتي يستضيفها ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

Yalla Shoot الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية Kora Live HD جودة عالية بدون تقطيع

يلا شوت بي إن سبورتس مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر كورة أون لاين يلا شوت جودة عالية بدون تقطيع رابط مشاهدة لقاء الزمالك اليوم على الهواء مباشرةً حيث يسعى الفريقان إلى حسم البطولة الأولى في تاريخ كلاً منهما.

Yalla Shoot الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية Kora Live HD جودة عالية بدون تقطيع

كورة لايف متابعة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بعد أن صرح السويسري كريستيان جروس يوم أمس السبت أن المباراة في غاية الصعوبة والهدف الذي تلقاه الفريق في الوقت القاتل ذهاباً سوف يصعب من مهمة المارد الأبيض لكن الفوز حتماً سيأتي في أي وقت من المباراة.

Yalla Shoot الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية Kora Live HD جودة عالية بدون تقطيع

في المقابل قام المدير الفني لفريق نادي نهضة بركان المغربي بتدريب الفريق على ركلات الجزاء الترجيحية خوفاً من إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنفس نتيجة اللقاء الأول الذي حسمه نهضة بركان بهدف واحد مقابل لا شيء.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي من خلال البث المباشر لها وهي التي تنقل على الهواء مباشرةً اليوم الاحد 26 – 5 – 2019.



