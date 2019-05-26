يلا شوت yalla Shoot رابط الزمالك الآن متابعة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية اليوم الاحد 26 / 5 / 2019 مباراة الزمالك و

يلا شوت yalla Shoot رابط الزمالك الآن متابعة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية اليوم الاحد 26 / 5 / 2019 مباراة الزمالك ونهضة بركان حصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS

يلا كورة أونلاين Yalla Kora Online تقام اليوم الاحد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي تلك التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

يلا شوت yalla Shoot رابط الزمالك الآن متابعة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية اليوم الاحد 26 / 5 / 2019 مباراة الزمالك ونهضة بركان حصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS

وتعتبر تلك المواجهة هي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقان بعد أن تواجها من قبل الاسبوع الماضي على الملعب البلدي في بركان ونجح الفريق المغربي في تحقيق الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء سجله الكونجولي لابا كودجو فودوه عند حلول الدقيقة الرابعة والتسعين من زمن وأحداث اللقاء.

يلا شوت yalla Shoot رابط الزمالك الآن متابعة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية اليوم الاحد 26 / 5 / 2019 مباراة الزمالك ونهضة بركان حصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS

ووصل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية بفضل تخطيه عقبة نادي النجم الساحلي التونسي بهدف واحد مقابل لا شيء ذهاباً على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية قبل أن ينجح في العودة بتعادل سلبي بدون أهداف من ميدان الفريق الوطني في سوسة.

في المقابل عبر نادي نهضة بركان المغربي إلى المباراة النهائية بفضل فوزه على النجم الساحلي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع اللقائين بعد أن خسر ذهاباً في تونس بهدفين مقابل لا شيء ونجحوا في الفوز إياباً على ملعبهم بالمغرب بثلاثية نظيفة.

يلا شوت yalla Shoot رابط الزمالك الآن متابعة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية اليوم الاحد 26 / 5 / 2019 مباراة الزمالك ونهضة بركان حصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للملكة العربية السعودية وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ويمكنكم متابعتها على الهواء مباشرةً عبر روابط البث المباشر التي يوفرها لكم موقع الفجر الرياضي.



