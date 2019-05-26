بث مباشر الزمالك ضد نهضة بركان Zamalek Now جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

تقام اليوم الاحد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

بث مباشر الزمالك ضد نهضة بركان Zamalek Now جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز فريق نادي نهضة بركان المغربي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت الاسبوع الماضي على الملعب الوطني في بركان.

بث مباشر الزمالك ضد نهضة بركان Zamalek Now جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضور جماهيري مكثف من جانب القلعة البيضاء من أجل مؤازرة الفريق للحصول على اللقب القاري الأول في مسيرة الفارس الثاني للكرة المصرية.

بث مباشر الزمالك ضد نهضة بركان Zamalek Now جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة تايم سبورت المصرية وقناة النايل سبورت على التردد الأرضي.