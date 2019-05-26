zamalek champion.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط hd الزمالك توداي zamalek won
zamalek champion.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط hd الزمالك توداي zamalek won
مع دقات العاشرة من مساء اليوم يلتقى فريق
الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية باستاد
برج العرب، وسط طموحات بحصد اللقب الأفريقى.
وقبل خوض النهائى الأفريقى ومغازلة الحلم
الأفريقى بعد الغياب عن آخر تتويج قارى منذ عام 2002، يخشى الزمالك تكرار سيناريو بطولتى
عام 1994 و 2016 .
zamalek champion.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط hd الزمالك توداي zamalek won
فى عام 1994 التقى الزمالك مع الترجى التونسى
بنهائى دورى الأبطال تعادل فى الذهاب سلبيا، وخسر فى العودة بثلاثية، كما التقى الزمالك
مع صن داونز عام 2016 بدورى أبطال أفريقيا، وخسر الزمالك بهدف فى لقاء العودة ، والذى
سبقه الفوز فى الذهاب بثلاثية.
zamalek champion.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط hd الزمالك توداي zamalek won
وشهدت مواجهات الزمالك أمام صن داونز والترجى
أخطاء دفاعية وارتكاب أخطاء فى منطقة الـ 18، بالإضافة إلى فتح الملعب أمام الفريق
المنافس.