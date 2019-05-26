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zamalek champion.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط hd الزمالك توداي zamalek won

الأحد 26/مايو/2019 - 07:59 م
zamalek champion.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط hd الزمالك توداي zamalek won
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الفجر الرياضي
 
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zamalek champion.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط hd الزمالك توداي zamalek won


مع دقات العاشرة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب، وسط طموحات بحصد اللقب الأفريقى.

 

 zamalek champion.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط hd الزمالك توداي zamalek won


وقبل خوض النهائى الأفريقى ومغازلة الحلم الأفريقى بعد الغياب عن آخر تتويج قارى منذ عام 2002، يخشى الزمالك تكرار سيناريو بطولتى عام 1994 و 2016 .

 zamalek champion.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط hd الزمالك توداي zamalek won


فى عام 1994 التقى الزمالك مع الترجى التونسى بنهائى دورى الأبطال تعادل فى الذهاب سلبيا، وخسر فى العودة بثلاثية، كما التقى الزمالك مع صن داونز عام 2016 بدورى أبطال أفريقيا، وخسر الزمالك بهدف فى لقاء العودة ، والذى سبقه الفوز فى الذهاب بثلاثية.

 zamalek champion.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر| رابط hd الزمالك توداي zamalek won


وشهدت مواجهات الزمالك أمام صن داونز والترجى أخطاء دفاعية وارتكاب أخطاء فى منطقة الـ 18، بالإضافة إلى فتح الملعب أمام الفريق المنافس.

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