صرف مساعدات تجاوزت مليون و200 ألف جنيه لقرية سلامون ضمن مبادرة حياة كريمة فى الغربية (صور)

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شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، إنطلاق أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية سلامون مركز بسيون والتى تعد سادس قرية نفذت بها المبادرة بعد قرى طنبارة وميت الليث ودقرن وكوم على وميت حبيب وذلك ضمن تسع قرى أكثر إحتياجا تم إختيارهم كمرحلة أولى على مستوى مراكز المحافظة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة.



جاء ذلك خلال الإحتفالية التي أقيمت بالقرية لتوزيع مساعدات مالية وعينية على أهالى القرية بالإضافة إلى وضع حجر أساس وحدة إطفاء سلامون وكذا المشاركة فى إنشاء محطة رفع صحى خاصة بالقرية والقرى المجاورة. وبذلك تتجاوز تكلفة المبادرة مليون و200 ألف جنيه.



حيث يستفيد من تنفيذ المبادرة بالقرية مايزيد عن 536 أسرة وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة الحاج راشد النجار الخيرية بسلامون المشهرة برقم 2105 لسنة 2018.



بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة محافظ الغربية التى أكد خلالها على ترحيبه بمشاركة كافة الطوائف والمؤسسات والجمعيات الأهلية في تنفيذ المبادرة مشيرا إلى ترحيبه الشديد بكافة الجهود التى تتضافر مع جهود الدولة بما يأتى فى الصالح العام للمواطنين.



كما أكد على حرصه الشديد للنهوض بجميع قرى وعزب المحافظة من خلال نقل كافة الخدمات إليهم على غرار الخدمات التى توجد بالمدن لتوفير حياة كريمة لجميع مواطنى المحافظة.



وخلال الحفل قام محافظ الغربية بتسليم كرسى متحرك كهربائى الذى وجه مديرية التضامن الاجتماعى بتدبيره لفتاه من ذوى القدرات الخاصة قد تقدمت بطلب خلال لقاء المواطنين بالديوان العام يوم 1552019. كما قام بتوزيع مساعدات نقدية على 120 أسرة بقيمة 1000 جنيه للأسرة الواحدة و5 مساعدات لإنشاء أسقف خرسانية وخشبية بقيمة 20 ألف جنيه للسقف و11 مساعدة زواج بقيمة 5 آلاف جنيه للعروسة كما قام بتوزيع سلع غذائية على 400 أسرة.



وعقب الإحتفالية وضع محافظ الغربية حجر أساس مبنى الحماية المدنية بقرية سلامون على مساحة 210م والذى تقدر تكلفة إنشائه 450 ألف جنية بالجهود الذاتية.



وخلال لقاء محافظ الغربية بمواطنى القرية للوقوف على مشاكلهم الفعلية وجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين من ذوى القدارت الخاصة كما وجه وكيل وزراة التضامن الاجتماعى ايضا ببحث ملفات عدد من المواطنين الذين اشتكوا من عدم صرف معاش تكافل وكرامة لهم.