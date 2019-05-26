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نشطاء السوشيال ميديا يكشفون فبركة برامج المقالب (صور)

الأحد 26/مايو/2019 - 06:44 م
نشطاء السوشيال ميديا يكشفون فبركة برامج المقالب (صور)
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شيماء عطية
 
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تداول عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور عدة توضح فبركة وزيف برامج المقالب المقدمة في شهر رمضان، وعلى رأسها برنامجي "كريزي تاكسي"، و"الزفة".

وأبرزت الصور تواجد عدد من الضيوف في البرنامجين، إلى جانب مشاركتهم في أعمال فنية مختلفة، ما ينفي تواجدهم مصادفة في الشارع لتنفيذ المقلب.

وأعرب العديد من رواد السوشيال ميديا عن استيائهم من الأمر، خصوصًا وأنه يتكرر كل عام، رغم نفي القائمين على البرامج هذه المزاعم.

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