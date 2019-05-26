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دعاء اليوم ٢١ من رمضان للنقشبندي بالإذاعة

الأحد 26/مايو/2019 - 06:31 م
دعاء اليوم ٢١ من رمضان للنقشبندي بالإذاعة
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الفجر الفني
 
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تضمنت اخبار ماسبيرو اليوم الأحد، بث شبكة البرنامج العام دعاء اليوم ٢١ من رمضان المبارك للشيخ سيد النقشبندي عقب أذان المغرب مباشرة ولمدة خمس دقائق من إخراج فتح الله الصفتي.

ويبتهل النقشبندي بدعاء "يا إله العالمين" حيث تبث الإذاعة على مدار أيام الشهر الفضيل ٣٠ دعاء للشيخ النقشبندي وتم تسليم كافة الأدعية إلى المختصين بالاستوديو لبثها يوميا، حيث تتضمن مناجاة للمولى، سبحانه وتعالى، وابتهالات للنقشبندي الذي يعتبر ملك ذلك النوع من الفن.

ويعد الشيخ سيد محمد النقشبندي (7 يناير 1920 - 14 فبراير 1976) أستاذ المداحين، وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، وأحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني، ويتمتع بصوت يراه الموسيقيون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات.

يذكر أن شبكة البرنامج العام تعتبر أدعية الشيخ النقشبندي من الثوابت الرمضانية التي تحويها الخريطة البرامجية للإذاعة في أيام الشهر الفضيل ودون تنازل عن وجودها مطلقا حيث تذيع اليوم الشبكة دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.

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