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جماهير الزمالك تتوافد على مدرجات برج العرب

الأحد 26/مايو/2019 - 06:31 م
جماهير الزمالك تتوافد على مدرجات برج العرب
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هاني عصام
 
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بدأ توافد جماهير نادي الزمالك على مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية والهتاف من اجل الزمالك.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم في برج العرب.

وقام مسؤولو استاد برج العرب بتشغيل اغاني الثالثه يمين واغاني خاصه بفريق الزمالك

جدير بالذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويحتاج الفريق للفوز بهدفين دون رد في لقاء اليوم من أجل التتويج باللقب.

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