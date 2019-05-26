استياء بسبب توزيع أموال خصومات الشيفتات بالهندسة

تضمنت اخبار ماسبيرو اليوم الأحد، 26 مايو الجاري، سريان حالة استياء بين العديد من العاملين في قطاع الهندسة الاذاعية بسبب توزيع الأموال الفائضة بالقطاع من جراء خصومات الشيفتات من أقرانهم غير الملتزمين.





وكشفت مصادر أنه شهريا تقوم إدارة الشئون المالية بالقطاع بتوزيع حصص على بعض القيادات والعاملين المجتهدون في أعمالهم داخل القطاع من الأموال المتوفرة في الخزينة جراء الخصم من موظفين غير ملتزمين في أعمالهم.





وأضافت أن الفترة الأخيرة تولي أشرف عبد السميع أحد سكرتارية نائب رئيس قطاع الهندسة للشئون المالية والإدارية، متابعة صرف تلك المبالغ مما اثار حفيظة البعض، مؤكدين عدم وجود عدالة في الصرف بين الإدارات المختلفة وتفاوت القيمة الممنوحة لهم من هذه الأموال المتوفرة.





وتابعت المصادر أن بعض القيادات بالقطاع يحصلون على أموال ثابتة شهريا من هذه المبالغ الفائضة دون تحديد أسباب التميز بشكل واضح ومعلوم في أعمالهم، ضاربين المثل بمدير عام يقطن بغرفة مجاورة لمكتب رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية يتقاضى٧٥٠ جنيهًا شهريا من هذه الأموال.



