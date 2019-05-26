الثالثة يمين تشعل حماس جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

بدأ توافد جماهير نادي الزمالك على مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية والهتاف من اجل الزمالك.





ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم في برج العرب.





وقام مسؤولو استاد برج العرب بتشغيل اغاني الثالثه يمين واغاني خاصه بفريق الزمالك.



