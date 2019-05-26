الثالثة يمين تشعل حماس جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
الأحد 26/مايو/2019 - 06:26 م
هاني عصام
Advertisements
Advertisements
بدأ توافد جماهير نادي الزمالك على مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية والهتاف من اجل الزمالك.
ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم في برج العرب.
وقام مسؤولو استاد برج العرب بتشغيل اغاني الثالثه يمين واغاني خاصه بفريق الزمالك.
جدير بالذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويحتاج الفريق للفوز بهدفين دون رد في لقاء اليوم من أجل التتويج باللقب.
Advertisements
المزيد عن: نهضة البركان المغربي الزمالك اليوم الزمالك أخبار الرياضة
- إدارة برج العرب تشعل حماس لاعبي الزمالك بفيديو قبل موقعة النجم
- رئيس الزمالك يعلن دخول جماهير نهضة بركان لبرج العرب بـ"جواز السفر"
- الزمالك ضيفاً على نهضة بركان في ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية
- رسالة حازم إمام للاعبي الزمالك قبل موقعة نهائي الكونفدرالية
- اليوم.. نهضة بركان يتدرب على ملعب "بتروسبورت"
- بشرى سارة للزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
- توافد جماهير الزمالك على النادي لشراء تذاكر نهائي الكونفدرالية
- حمدي النقاز يدعم الزمالك أمام نهضة بركان
- رابط Zamalek بث مباشر الزمالك ونهضة بركان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليومHD مباشر MATCH
- Taktikora بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة الاسطورة zamalek today