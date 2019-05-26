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تشكيل الزمالك المتوقع والقنوات الناقلة لنهائي الكونفدرالية أمام نهضة البركان

الأحد 26/مايو/2019 - 06:20 م
تشكيل الزمالك المتوقع والقنوات الناقلة لنهائي الكونفدرالية أمام نهضة البركان
صورة أرشيفية
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يلتقي اليوم نادي الزمالك اليوم مع نظيرُه نهضة البركان المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءاً ضمن مباراة إياب الدور النهائي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أنتهى لقاء الذهاب فيها بتقدم نهضة البركان بهدف وحيد في الدقائق الأخيرة نتيجة سهو دفاعي من لاعبي الفريق الأبيض.

تُقام المباراة على إستاد بُرج العرب المتواجد بمدينة الإسكندرية وسط حشد كبير من مشجعي القلعة البيضاء الذين أنتظروا ذلك اليوم طويلًا خاصةً أنها المرة الأولى التي يصل فيها الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

القناة الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع
تُقام المباراة على قناة بين سبورت 1، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الفريق الأبيض الكثير من الأختلافات مع غياب اللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز لتراكُم الأنذارات حيث شهدت مباراة الإياب حصوله على إنذار إضافي، بالإضافة لمهاجم الفريق عُمر السعيد الذي حصل على بطاقته الصفراء الثالثة في نفس المباراة.

التشيكل المتوقع أن يبدأ بهِ السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك المباراة:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – محمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.
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